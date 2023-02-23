من التدوين للتوطين.. "قصة طباعة المصحف" تُبرزها "الحج" في مراحل

وأشارت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إلى أن أول المراحل بدأت بـ"أول تدوين مخطوطات متفرقة على العظام والجلود في العهد النبوي"، ثم تلاها "مصحف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو نسخة واحدة.