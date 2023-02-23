من التدوين للتوطين.. "قصة طباعة المصحف" تُبرزها "الحج" في مراحل

تحت وسم #يوم_التأسيس، عرضت وزارة الحج والعمرة بعضًا من مراحل "طباعة المصحف الشريف" من التدوين إلى التوطين؛ مؤكدة مكانة كتاب الله بما يحمله من دستور عمل للمسلمين، يقتدون بأوامره ويجتنبون نواهيه.
وأشارت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إلى أن أول المراحل بدأت بـ"أول تدوين مخطوطات متفرقة على العظام والجلود في العهد النبوي"، ثم تلاها "مصحف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو نسخة واحدة.
وتابعت في استعراض المراحل عبر إنفوجراف: "أول مصحف مطبوع كان ضمن مصاحف المستشرقين في القرنين السادس عشر والسابع عشر"، ثم جاءت مرحلة توطين طباعة المصحف في مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة 1405هـ.