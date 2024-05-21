تحقيق صحفي يكشف تعاون الشرطة والجيش الإسرائيليَّيْن في عمليات استهداف مساعدات غزة

"وعندما يكون من المفترض أن يقوم شرطي أو جندي بمهمة حماية الإسرائيليين، وبدلاً من ذلك يتم إرساله إلى حماية قوافل المساعدات الإنسانية - مع العلم بأنها ستنتهي في أيدي حماس - فلا يمكننا أن نلومهم أو نلوم المدنيين الذين يلاحظون الشاحنات التي تمر عبر بلداتهم لتقديم المساعدات".