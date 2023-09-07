"توقيت لا تقديس".. "الزعاق": بيئة العرب أجبرتهم على الإلمام بالنجوم ومواسمها

وتابع، في فيديو على حسابه بـ"إكس"، أن حساب الفلك بنجم الثريا مركب يحفظ له، ويحرص له الفلاح والطبيب، فإذا صرت بحساب الثريا جاهلًا ترى لها من بين النجوم "رقيب".