مجلس الضمان الصحي يحقق ذهبية وبرونزية جوائز "ترانسفورم" العالمية

في حين جاء تحقيق المجلس للجائزة "البرونزية" عن فئة أفضل هوية بصرية في القطاع العام، وهي جائزة تنالها أفضل هوية شاملة تم تطويرها واستخدامها من قبل العلامة التجارية، بما في ذلك جميع الجوانب المرئية لتغيير العلامة التجارية من الشعار إلى الخط.