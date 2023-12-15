للتفاعل مع التطوع الاحترافي.. "المناطق الجبلية" و"لزم" يؤهّلان 50 مدرّبًا بجازان

وأكّد مديرُ عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، المهندس ظافر بن عايض الفهاد؛ أن برنامج تطوير العمل التطوعي بجازان يأتي تنفيذًا لتوجيهات أمير المنطقة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يسعى لزيادة الفرص التطوعية النوعية بحلول 2024 ؛ للوصول إلى 100 ألف مستفيد من أبناء المنطقة، مؤهّلين بشكل كامل للتفاعل مع الفرص التطوعية الاحترافية، بما فيها مبادرات ومشاريع الهيئة بالمناطق الجبلية.