للتفاعل مع التطوع الاحترافي.. "المناطق الجبلية" و"لزم" يؤهّلان 50 مدرّبًا بجازان

اختتمت، اليوم، هيئةُ تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، وجمعية لزم لتطوير العمل التطوعي، بالتعاون مع إدارة تعليم جازان؛ مشروعَ تأهيل 50 مدرّبًا ومدربة، والذي استمرّ لمدة أسبوع؛ لتعزيز ثقافة العمل التطوعي بالمنطقة.
وأكّد مديرُ عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، المهندس ظافر بن عايض الفهاد؛ أن برنامج تطوير العمل التطوعي بجازان يأتي تنفيذًا لتوجيهات أمير المنطقة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يسعى لزيادة الفرص التطوعية النوعية بحلول 2024 ؛ للوصول إلى 100 ألف مستفيد من أبناء المنطقة، مؤهّلين بشكل كامل للتفاعل مع الفرص التطوعية الاحترافية، بما فيها مبادرات ومشاريع الهيئة بالمناطق الجبلية.
من جانبه أوضح المشرفُ العام لجمعية لزم لتطوير العمل التطوعي، وسيم العلي؛ أن برنامج العمل التطوعي هو أحد البرامج الاستراتيجية التي تشرّفت جمعية لزم بمشاركة الهيئة في وضع الإطار العام له؛ حيث يعدُّ البرنامجُ أحدَ مشاريع برنامج تطوير العمل التطوعي بمنطقة جازان.