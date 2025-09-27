"القيادة" تهنئ رئيس تركمانستان بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس سردار بيردي محمدوف رئيس تركمانستان، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.