"الفيصل" يشهد حفل "إمارة مكة المكرمة" باليوم الوطني

وأضاف: "نعم إنها قارة في وطن اتسع البناء لتنمية مستدامة، وأمن وطيد وريادة عالمية واثقة منذ سطر على أرضها المغفور له، بإذن ربه، موحد هذا الكيان الكبير، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، أعظم ملاحم الوحدة بطولة ونصراً عبر التاريخ، ومجدنا الثاني والتسعين في هذا اليوم المجيد ونحن نحتفل به ونجله بين يدي سموكم الكريم، له دلالة أخرى على قداسة هذا المكان وبروزه على امتداد التاريخ".