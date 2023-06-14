السينما السعودية: لن يفسح للأفلام المتعارضة مع ضوابط المحتوى

وقالت السينما السعودية، في بيان عبر حسابها في "تويتر" من حرصنا على سلامة المحتوى المعروض في صالات السينما، ومسؤوليتنا تجاه المشاهدين، نود التنويه بأننا لن نقوم بفسح وإجازة أي فيلم يتعارض مع ضوابط المحتوى المعمول بها في نظام الإعلام #المرئي_والمسموع ولائحته التنفيذية، ما لم تلتزم شركات الإنتاج بتنفيذ التعديلات المطلوبة.