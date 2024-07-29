شاهد من القصيم.. ميدان "الحنطة" يجسد الهوية الزراعية بالفوارة

أنهت بلدية الفوارة تنفيذ أعمال ميدان "الحِنطة" وقدمته بجماليات بصرية وتصميم يشير إلى أرض زراعية محروثة على مساحة ٩٠٠ متر مربع وبداخلها مجموعة من السنابل بارتفاع يتجاوز ٧ أمتار، تحيط بها مكائن الري، وعددٍ من الأصواع التي ترمز لطريقة حفظ المنتج وهو القمح البلدي، وطريقة وزنه.
وتأتي فكرة المشروع لتعزيز هوية المنطقة كمنتجة لمحصول "الحنطة" أحد أنواع القمح الرافد للناتج المحلي، وأساس الغذاء العالمي، وتم تنفيذه بإشراف مباشر من رئيس بلدية الفوارة المهندس ماجد الحربي.
يشار إلى أن محاكاة ما تمتلكه المنطقة من خيرات وتجسيده بأعمال فنية في الميادين العامة يتم وفقاً لتوجية الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وبمتابعة من أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي.