شاهد من القصيم.. ميدان "الحنطة" يجسد الهوية الزراعية بالفوارة

أنهت بلدية الفوارة تنفيذ أعمال ميدان "الحِنطة" وقدمته بجماليات بصرية وتصميم يشير إلى أرض زراعية محروثة على مساحة ٩٠٠ متر مربع وبداخلها مجموعة من السنابل بارتفاع يتجاوز ٧ أمتار، تحيط بها مكائن الري، وعددٍ من الأصواع التي ترمز لطريقة حفظ المنتج وهو القمح البلدي، وطريقة وزنه.