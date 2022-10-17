شركة أرامكو السعودية تنشئ مناطق تصنيع بحرية جديدة

ومن المقرر إنشاء المنطقتين الجديدتين في رأس الخير وفقًا للمعايير الدولية، حيث يسعى المشروع إلى تسخير أحدث التقنيات في ذلك، بهدف الإسهام في خدمة متطلبات المملكة، ومنطقة الخليج والمناطق الأخرى، ومن المخطط بدء تشغيل المرافق بحلول الربع الثالث من عام 2023م، وذلك بقدرة إنتاجية أولية مجمعة تُقدر بنحو 70 ألف طن متري سنويًا. وعند تشغيلها بالكامل، يُتوقع أن توفر هذه المناطق العديد من الوظائف المباشرة وغير مباشرة، مع معدل سعودة مستهدف يصل إلى 70%.