الأدب الياباني وقصص الأنيمي تطرق أبواب القارئ العربي من بوابة معرض الرياض الدولي للكتاب 2025

وفي جولة لـ"واس" في معرض الرياض الدولي للكتاب التقت مؤسس دار منشورات فوجي عبدالله خلف العنزي, الذي أكد أن الإقبال على الأدب الياباني يزداد لما يتميز به من عمق، مبينًا أن القصص اليابانية حصرية، خاصة مع اهتمام القارئ بجودة الترجمة وتنوع المادة والعناوين، وأن الأدب الياباني أقرب لنا في الخليج من الأدب الغربي.