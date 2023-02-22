"فيصل بن بندر": هدفنا أن نصل بالرياض ومحافظة الدرعية إلى أعلى المستويات
أعلن أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر أن الهدف هو الوصول بمدينة الرياض ومحافظة الدرعية إلى أعلى المستويات وذلك في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لهذه البلاد. جاء ذلك في لقاء لقناة الإخبارية بمناسبة يوم التأسيس.
وأضاف الأمير فيصل بن بندر "أحمد الله أن هيأنا لنا قيادة حكيمة راشدة أصبحت تؤسس للمسيرة بشكل واضح، وتصل بالوطن إلى مستوى عالٍ، وهذا أمر واضح للجميع، ونحن نسعد ونشرف أن نكون في ظل سلمان وظل محمد بن سلمان لهذا المنهج الذي نسير عليه".
وبيَّن أمير منطقة الرياض: أنا وزملائي في إمارة منطقة الرياض نقدم الشكر والتحية والتقدير للقيادة على دورهم الفاعل في مسيرة البناء والنماء لهذا الوطن.
وعن المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها العاصمة الرياض قال الأمير فيصل بن بندر: مشروعات واضحة وجلية وجبارة وتريد وقتها لتظهر بشكل جيد، الآن نحن في مرحلة تأسيس لمسيرة جديدة لأن لدينا أملاً وهدفًا بأن نصل بالرياض والدرعية إلى أعلى المستويات وهذا متحقق ولله الحمد.
ولفت أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر إلي أن السعودية تسير على منهج واضح منذ تأسيسها.. مبينًا أن الدرعية أصبحت وجهة السياح الأولى في المملكة.