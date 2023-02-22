"فيصل بن بندر": هدفنا أن نصل بالرياض ومحافظة الدرعية إلى أعلى المستويات

وأضاف الأمير فيصل بن بندر "أحمد الله أن هيأنا لنا قيادة حكيمة راشدة أصبحت تؤسس للمسيرة بشكل واضح، وتصل بالوطن إلى مستوى عالٍ، وهذا أمر واضح للجميع، ونحن نسعد ونشرف أن نكون في ظل سلمان وظل محمد بن سلمان لهذا المنهج الذي نسير عليه".