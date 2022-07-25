لرفع الكفاءة القتالية.. القوات البحرية السعودية تطلق التمرين البحري "عبدالله 8"

وقال قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن يحيى بن محمد العسيري: التمرين البحري الثنائي المختلط "عبدالله 8"، يعد امتدادًا للتمارين المشتركة بين البلدين، وهو عبارة عن تمرينين ينطلقان بالتزامن مع بعضهما في المملكة العربية السعودية وفي المملكة الأردنية الهاشمية، ويتضمن العديد من الفعاليات.