محليات

أمير تبوك يتحدث مع المواطنين حول الموضوعات التي تهم المنطقة

خلال اللقاء الأسبوعي.. بحضور رؤساء المحاكم ومديري الإدارات
أمير تبوك يتحدث مع المواطنين حول الموضوعات التي تهم المنطقة
سبق
سبق

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي، مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية الاستقبال، رحّب أمير المنطقة بالجميع، متناولًا في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات.

وسأل اللهَ سبحانه وتعالى أن يُديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

بعد ذلك، تناول الجميع طعام العشاء على مائدة الأمير فهد بن سلطان.

أمير تبوك
الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز
اللقاء الأسبوعي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org