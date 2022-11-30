أمير تبوك يتحدث مع المواطنين حول الموضوعات التي تهم المنطقة

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي، مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في القصر الحكومي بتبوك.
وفي بداية الاستقبال، رحّب أمير المنطقة بالجميع، متناولًا في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات.
وسأل اللهَ سبحانه وتعالى أن يُديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
بعد ذلك، تناول الجميع طعام العشاء على مائدة الأمير فهد بن سلطان.