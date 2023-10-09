"الإعلام" تستهدف قيادات الصف الثاني بمشروع طموح ولغة ابتكارية

ويأتي ذلك من أجل تعزيز تنافسية المواطن عالمياً، من خلال الاستثمار في المواهب الوطنية والكفاءات، ودعم المواهب في قطاع الإعلام وتمكينها، من خلال تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتنمية مهاراتها، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير المهارات وإعادة تأهيلها، للوصول إلى اقتصاد مزدهر، تقوده قدرات وطنية ذات كفاءة عالية.