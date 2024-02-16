أرقام نهائية: 830 ألف سعودي إلى تركيا و670 ألف تركي في المملكة عام 2023

أعلن نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، على حسابه في منصة "إكس" أنه أكد في لقائه مع أحمد الخطيب، وزير السياحة، أهمية زيادة التعاون السياحي بين البلدَيْن.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال جلسة في المنتدى التركي-السعودي للاستثمار والأعمال، المنعقد بمدينة إسطنبول بمشاركة اقتصاديين من البلدَيْن.
وعبَّر يلماز في لقائه وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، عن ارتياحه لارتفاع عدد السياح القادمين إلى تركيا من السعودية بـ70 ٪ في عام 2023 مقارنة مع 2022، مسجلاً ما يقرب من 830 ألفًا.
وأضاف بأنه بحث مع ضيفه السعودي أهمية ارتفاع عدد الزوار الأتراك إلى السعودية خلال 2023 بأكثر من 3.5 ضعف، مسجلاً 670 ألفًا، وقال إنه متفق مع الوزير الخطيب على ضرورة تقييم الفرص السياحية بين السعودية وتركيا بشكل أكبر، مشيرًا إلى أن مساهمة الحوار السياسي الوثيق والقوي بين قادة البلدين في التعاون الاقتصادي تعزز جهود التعاون المستقبلية.
وأكد أن تركيا تواصل تقديم فرص مهمة للمستثمرين السعوديين، وأن السعودية تواصل بدورها توفير بيئة استثمارية مهمة لرواد الأعمال الأتراك.
وكان وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي قد عبَّر عن أمله بقدوم مليون سائح سعودي إلى تركيا خلال العام الجاري 2024.
وقال أرصوي: "إن 500 ألف سائح سعودي زاروا تركيا في عام 2022، وإن العدد ارتفع إلى 830 ألف سائح خلال العام الماضي 2023". مضيفًا: "أما في العام الجاري 2024 فإننا نأمل قدوم مليون سائح سعودي".
ولفت إلى زيادة عدد السياح الأتراك في المملكة العربية السعودية بعد قرار منحهم التأشيرة الإلكترونية، موضحًا أن تركيا قررت مؤخرًا إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول، ومعربًا عن اعتقاده أن القرار سيساهم في زيادة عدد السياح.
وانطلقت أعمال المنتدى التركي-السعودي للاستثمار والأعمال في وقت سابق اليوم الجمعة بمدينة إسطنبول وسط مشاركة واسعة من البلدَيْن. ويشارك في المنتدى من تركيا وزير المالية والخزانة محمد شيمشك، ووزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، ورئيس الصناعات الدفاعية بالرئاسة خلوق غورغون. ومن الجانب السعودي يشارك وزير الاستثمار خالد الفالح، ووزير السياحة أحمد الخطيب، وعدد كبير من المسؤولين الاقتصاديين والمستثمرين.