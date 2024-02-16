أرقام نهائية: 830 ألف سعودي إلى تركيا و670 ألف تركي في المملكة عام 2023

وأضاف بأنه بحث مع ضيفه السعودي أهمية ارتفاع عدد الزوار الأتراك إلى السعودية خلال 2023 بأكثر من 3.5 ضعف، مسجلاً 670 ألفًا، وقال إنه متفق مع الوزير الخطيب على ضرورة تقييم الفرص السياحية بين السعودية وتركيا بشكل أكبر، مشيرًا إلى أن مساهمة الحوار السياسي الوثيق والقوي بين قادة البلدين في التعاون الاقتصادي تعزز جهود التعاون المستقبلية.