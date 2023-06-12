ما وضع إبر خفض الوزن؟.. "الخضيري": امنع الأمراض العصرية بالمشي

وتابع: "امشِ أقل شيء ٣٠ دقيقة باليوم، وفي أي وقتٍ وبأي وسيلة بما فيها المشي أثناء العمل أو عمل البيت أو المشي للمسجد، والمهم أن تكون المحصلة اليومية عشرة آلاف خطوة".