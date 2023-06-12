ما وضع إبر خفض الوزن؟.. "الخضيري": امنع الأمراض العصرية بالمشي

أكّد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ أنه لا شيء يعدل المشي للصحة وتخفيف الوزن ومنع الأمراض العصرية؛ كالسكري والضغط والكوليسترول.
وأوضح "الخضيري"؛ عبر حسابه على "تويتر"، يقول: "امشِ تزين صحتك، وتحافظ عليها، ويزيد هرمون السعادة وينضبط النوم والنشاط والأداء العملي في كل أمورك".
وتابع: "امشِ أقل شيء ٣٠ دقيقة باليوم، وفي أي وقتٍ وبأي وسيلة بما فيها المشي أثناء العمل أو عمل البيت أو المشي للمسجد، والمهم أن تكون المحصلة اليومية عشرة آلاف خطوة".
وبيّن أن "وسائل خفض الوزن (إبر الفيكتوزا والساكسيندا وأوزمبيك) إذا تركتها سيرجع الوزن أسوأ مما سبق؛ لذا فالقاعدة هي المشي وتعديل سلوكك الغذائي وجودة الحياة بالحمية والتوازن الغذائي؛ بحيث لا تزيد السكريات والمعجنات على الحد الادنى يومياً وتمارس المشي والحركة، فيكون وزنك ضمن المعدل طوال العمر".