"الصحة" ترصد 477 مخالفة على المنشآت والممارسين الصحيين في الشرقية

رصدت "الصحة" 477 مخالفة على المنشآت والممارسين الصحيين في المنطقة الشرقية، منها 346 مخالفة لمنشآت صحية، و131 مخالفة على الممارسين الصحيين للمهن الصحية، خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م.
وأوضحت الوزارة أن أبرز تلك المخالفات تمثلت في تجاوز التخصص، والعمل دون ترخيص، ومكافحة العدوى، وعدم توفير أدوية، إضافة إلى عدم مطابقة المهنة في الإقامة مع التخصص في ترخيص مزاولة المهنة.
وقالت: إن المخالفات جاءت إثر جولات رقابية نفذتها الإدارات المختصة بلغت 13003 جولات على المستشفيات، والمراكز الحكومية، والمجمعات الطبية، والصيدليات؛ بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للمحافظة على الصحة العامة، فيما شملت الجولات الرقابية 6123 جولة للالتزام بالإجراءات الاحترازية، و234 جولة على المستشفيات التابعة للوزارة، والمستشفيات الخاصة، والمجمعات الطبية، ومراكز الرعاية الأولية والمختبرات الطبية، و5400 جولة لقياس توفر الأدوية، و528 جولة لتسجيل اللقاحات في السجل الوطني للتطعيمات و269 جولة للتأكد من التزام عيادات الأسنان والعيون بعدم تجاوز التخصص والتأكد من عمل عيادات الجلدية والتجميل وفق ضوابط العمل في القطاع الخاص، و449 جولة تابعة.
وأكدت "الصحة" استمرارها في أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية لجميع المنشآت الصحية؛ للتأكد من التقيد بالإجراءات الصحية والوقائية، وعدم وجود المخالفات التي تؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين، وحرصها على التفاعل مع كل الشكاوى والبلاغات التي تصلها عن طريق الرقم الموحد للتواصل 937.