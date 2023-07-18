"الصحة" ترصد 477 مخالفة على المنشآت والممارسين الصحيين في الشرقية

وقالت: إن المخالفات جاءت إثر جولات رقابية نفذتها الإدارات المختصة بلغت 13003 جولات على المستشفيات، والمراكز الحكومية، والمجمعات الطبية، والصيدليات؛ بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للمحافظة على الصحة العامة، فيما شملت الجولات الرقابية 6123 جولة للالتزام بالإجراءات الاحترازية، و234 جولة على المستشفيات التابعة للوزارة، والمستشفيات الخاصة، والمجمعات الطبية، ومراكز الرعاية الأولية والمختبرات الطبية، و5400 جولة لقياس توفر الأدوية، و528 جولة لتسجيل اللقاحات في السجل الوطني للتطعيمات و269 جولة للتأكد من التزام عيادات الأسنان والعيون بعدم تجاوز التخصص والتأكد من عمل عيادات الجلدية والتجميل وفق ضوابط العمل في القطاع الخاص، و449 جولة تابعة.