الإعلان عن المتأهّلين للمرحلة النهائية لجائزة تجربة العميل السعودية 2025

وتعدّ جوائز تجربة العميل محفلًا رائدًا يحتفي بإنجازات المشاركين في تحسين تجارب العملاء والمنافسة على عدة فئات تغطي جميع الجوانب الخاصة بتقديم تجارب العملاء؛ حيث يتم فيه تكريم الإنجازات وتبادل المعرفة والخبرات في مجال تجربة العميل، إضافة إلى تحسين مستوى تجربة العميل في جميع القطاعات في المملكة، كما تشجع الجائزة على تبنّي أفضل الممارسات العالمية، وتحفز على الاستثمار في برامج تجربة العميل وجعلها أولوية استراتيجية، كما تعزز التواصل والتعاون بين المؤسسات الرائدة في هذا المجال؛ ما يعزز تنافسية الجهات الحكومية والمؤسسات على المستوى الدولي.