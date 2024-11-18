المدينة المنورة.. قسطرة ضخمة تنقذ حياة معتمرة "ثمانينية" بعد سحب تجلطات ضخمة من الرئة

وفي التفاصيل، أوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المستفيدة حضرت إلى طوارئ مستشفى الملك فهد وهي في حالة حرجة، وتعاني صعوبة في التنفس مع هبوط حاد في مستوى أوكسجين الدم، حيث على الفور عمل الفريق الطبي على الإجراءات اللازمة والأشعة المقطعية للصدر بالصبغة، والتي بيّنت وجود تجلطات ضخمة في شرايين الرئة الأساسية مع تأثير سلبي على ضخ القلب للدم.