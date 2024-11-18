المدينة المنورة.. قسطرة ضخمة تنقذ حياة معتمرة "ثمانينية" بعد سحب تجلطات ضخمة من الرئة

تمكّن فريق طبي متخصص بالأشعة التداخلية بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة من إنقاذ حياة معتمرة في العقد الثامن من العمر من الجنسية الأوزبكية بعد سحب تجلطات ضخمة من شرايين الرئة الأساسية عن طريق القسطرة.
وفي التفاصيل، أوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المستفيدة حضرت إلى طوارئ مستشفى الملك فهد وهي في حالة حرجة، وتعاني صعوبة في التنفس مع هبوط حاد في مستوى أوكسجين الدم، حيث على الفور عمل الفريق الطبي على الإجراءات اللازمة والأشعة المقطعية للصدر بالصبغة، والتي بيّنت وجود تجلطات ضخمة في شرايين الرئة الأساسية مع تأثير سلبي على ضخ القلب للدم.
وبيّن التجمع أنه بعد التنسيق مع الفرق الطبية قام فريق العمل بقسم الأشعة التداخلية عبر فتحة صغيرة في الفخذ وباستخدام القسطرة بحقن مواد مذيبة للجلطات في شرايين الرئة شبه المغلقة في الجهة اليمنى والمغلقة تمامًا في شرايين الرئة للجهة اليسرى؛ بعد ذلك تم استخدام جهاز حديث بقساطر خاصة لسحب الجلطات خارج جسم المريضة.
وأضاف أن الإجراءات الطبية تمثلت كذلك في تركيب صفاية بالوريد الأجوف السفلي عبر نفس الفتحة بوريد الفخذ الأيمن؛ لمنع صعود مزيد من التجلطات في الأطراف السفلية، وتكللت عملية القسطرة بالنجاح ولله الحمد.
وأكد تجمع المدينة الصحي أن حالة المريضة تحسنت على الفور وارتفعت نسبة الأكسجين، وأظهرت أشعة الشرايين إعادة تروية الرئتين بالدم بعد سحب الجلطات، وبعد إكمال الخطة العلاجية غادرت المستشفى وهي بصحة جيدة لإتمام مناسك العمرة.