أكثر من 1500 مشارك في ختام مؤتمر "تمكين تجربة العميل" بالرياض

اختُتمت فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر "تمكين تجربة العميل"، الذي نظمته الأكاديمية الوطنية لتجربة العميل "تجربة" بالتعاون مع فريق اجتماعات السعودية، خلال يومي 29 و30 سبتمبر 2025، في فندق جي دبليو ماريوت بالرياض، وسط حضور تجاوز 1500 من الخبراء والمختصين السعوديين في مجال تجربة العميل.
وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 600 شخص رسمي، وضم 10 ورش عمل تخصصية، وورشتين متقدمتين بقيادة نخبة من الخبراء السعوديين والعالميين. ويأتي تنظيم هذه الفعالية في ظل نمو ملحوظ يشهده سوق تجربة العميل في المملكة، الذي يُقدّر أن يصل حجمه إلى 50 مليار ريال بحلول عام 2025، بفضل التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتجارب الافتراضية، وتحليلات البيانات.
وأكد خالد الزهراني، الأمين العام لأكاديمية "تجربة"، أن الأكاديمية تعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي من التدريب والاستشارات في مجال تجربة العميل، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أن الأكاديمية جهة وطنية غير ربحية تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
من جانبه، قال الدكتور فهد التويجري، منظم المؤتمر، إن "تمكين تجربة العميل" يشكل منصة معرفية لتبادل الأفكار والتجارب، بمشاركة قادة عالميين من مختلف القطاعات، كالاتصالات والحكومة والبنوك والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية.
بدوره، أوضح أمير الشواف، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الحلول الأصيلة، أن المؤتمر وفر بيئة تفاعلية ملهمة، دمجت بين أحدث التقنيات وأفضل الممارسات لتمكين المؤسسات من تطوير تجارب عملاء متميزة.
وتناول المؤتمر موضوعات متعددة، من أبرزها جلسة "تجربة العميل السعودية: من الحملات العامة إلى التخصيص الفائق"، التي قدمها أيمن حمدان والدكتور محمد زقزوق، واستعرضا خلالها التحولات الاستراتيجية نحو تجارب تعتمد على الابتكار.
كما نوقش "البعد الإنساني" في عصر الذكاء الاصطناعي، في جلسة تفاعلية قادها أرني فان أوسترووم والدكتور ليث ولدعلي، سلطت الضوء على أهمية المهارات الإنسانية مثل التعاطف والتفكير النقدي والإبداع، إلى جانب التقنيات الحديثة.
وشارك في المؤتمر 20 متحدثًا بارزًا من مختلف الجهات، بينهم المهندس عبدالله بن سعد الكثيري، نائب المحافظ المساعد للخدمات المساندة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مؤكدين أن هذه الفعالية تدعم مستهدفات رؤية 2030 في تعزيز تجربة العميل وبناء مجتمع مهني متخصص.