"المطلق" يُحذِّر من هدم الأسر وتخريب البيوت: لا يجوز الخُلع إلا في هذه الحالة

حذَّر عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، من خطورة هدم الأسر وتخريب البيوت، داعيًا إلى التواصي بالصبر والمرحمة، وشدد في برنامج فتاوى الذي يُعرض على القناة السعودية على أنه: "لا يجوز للمرأة الإقدام على الخُلع إذا كانت الحياة مستقيمة"؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة".