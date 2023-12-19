"المطلق" يُحذِّر من هدم الأسر وتخريب البيوت: لا يجوز الخُلع إلا في هذه الحالة

حذَّر عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، من خطورة هدم الأسر وتخريب البيوت، داعيًا إلى التواصي بالصبر والمرحمة، وشدد في برنامج فتاوى الذي يُعرض على القناة السعودية على أنه: "لا يجوز للمرأة الإقدام على الخُلع إذا كانت الحياة مستقيمة"؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة".
وأضاف "المطلق": "الخلع طلب فسخ النكاح من الزوجة، واستعدادها لدفع المال للزوج بإعادة المهر أو ما يتراضون عليه"، موضحًا أن الخلع يجوز مع السبب وللحاجة مستدلاً بقصة امرأة ثابت بن قيس في عهد النبي ﷺ.
واستدرك المطلق بالقول: لكن إذا كانت الحياة الزوجية مستقيمة، وليس هناك حاجة، فالخلع لا يجوز.
وأكد: "لا يجوز الإسراع إلى الخلع. وأنصح النساء بأن يتعقلن؛ لأننا رأينا نساء خالعن فندمن أشد الندم". لافتا إلى قصص نساء ندمن بعد أن تسبب أهاليهن وصديقاتهن في خلعهن.