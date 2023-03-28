اختفى أول أيام رمضان.. أجهزة الأمن بجدة تواصل البحث عن "مفقود المحاميد"

تكثف الأجهزة الأمنية بجدة وذوو المفقود الخمسيني "محمد سعد الحمودي السلمي" الجهود للبحث عنه بعدما فُقد منذ صباح أول يوم في رمضان في حي المحاميد بجدة، ولم يُعثر له على أثر حتى الوقت الحالي.
وتفصيلاً، أوضح أحد أقاربه أن "محمد " (50 عاماً) فُقد في أول يوم في رمضان الحالي عند الساعة السادسة صباحاً حينما خرج من منزله، وذلك في حي المحاميد بجدة، ولم يُعثر له على أثر؛ إذ تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات دون جدوى، مشيراً إلى أنه يعاني اعتلالات نفسية وصحية، وكان يرتدي وقت فقدانه ثوباً كحلي اللون وشماغاً أحمر.
وأضاف أن عدداً من أقارب المفقود وذويه، إضافة إلى الجهات الأمنية، يواصلون البحث عنه، وتم إبلاغ قسم شرطة المنتزهات، مناشداً عبر "سبق" مَن يعرف أي معلومة عن المفقود إلى مراجعة أقرب مركز شرطة، أو الاتصال بالرقم: 0546740791