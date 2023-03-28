اختفى أول أيام رمضان.. أجهزة الأمن بجدة تواصل البحث عن "مفقود المحاميد"

وتفصيلاً، أوضح أحد أقاربه أن "محمد " (50 عاماً) فُقد في أول يوم في رمضان الحالي عند الساعة السادسة صباحاً حينما خرج من منزله، وذلك في حي المحاميد بجدة، ولم يُعثر له على أثر؛ إذ تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات دون جدوى، مشيراً إلى أنه يعاني اعتلالات نفسية وصحية، وكان يرتدي وقت فقدانه ثوباً كحلي اللون وشماغاً أحمر.