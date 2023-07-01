لرعاية 425000 حاج.. 100 متطوع نفذوا برنامج "سفراء التوعية الصحية"

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة، حمد بن فيحان العتيبي أن الفريق قدم نصائح و إرشادات توعوية طيلة موسم الحج، لضيوف الرحمن عن الإجراءات الطبية و الوقائية و الاحترازية التي يجب أن يتبعها الحجاج بشكل عام، و المصابون بأمراض مزمنة أو من لديهم حالات مرضية خاصة، بكيفية التعامل مع حالتهم خلال موسم الحج.