لرعاية 425000 حاج.. 100 متطوع نفذوا برنامج "سفراء التوعية الصحية"

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة برنامج "سفراء التوعية الصحية"، بمشاركة 100 متطوع صحي، والذي يقدم خدمات التوعية والتثقيف الصحي بموسم حج 1444هـ، بموجب توجيهات من مدير عام الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة؛ رئيس لجنة الحج الاشرافية الدكتور وائل بن حمزة مطير.
وقام "سفراء التوعية" بزيارات وجولات ميدانية تستهدف إسكانات بعثات الحج داخل العاصمة المقدسة وبالمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين، وجرى توعية اكثر من 425000 حاج من مختلف الجنسيات.
وبلغ عدد الزيارات الميدانية 4159 زيارة ميدانية استفاد منها 238752 حاجًا من خلال التثقيف المباشر ، حيث اشتملت على 3870 محاضرة توعوية، جرى من خلالها توزيع 182428 بروشورًا توعويًا، بالإضافة إلى 319 وسيلة إرشادية وتفعيل أكثر من 260 شاشة عرض.
وأوضح المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة، حمد بن فيحان العتيبي أن الفريق قدم نصائح و إرشادات توعوية طيلة موسم الحج، لضيوف الرحمن عن الإجراءات الطبية و الوقائية و الاحترازية التي يجب أن يتبعها الحجاج بشكل عام، و المصابون بأمراض مزمنة أو من لديهم حالات مرضية خاصة، بكيفية التعامل مع حالتهم خلال موسم الحج.
وركز الفريق في برنامجه التوعوي والتثقيفي على تجنب ضربات الشمس، والإجهاد الحراري، السلامة الغذائية، النظافة الشخصية، وحفظ الأدوية.