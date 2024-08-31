3 ضربات أمنية في عسير وجازان تمنع ترويج وتهريب كميات مختلفة من المخدرات

نفّذت الجهات الأمنية، ثلاث عمليات ناجحة، أسفرت عن منع ترويج وتهريب كميات مختلفة من المواد المخدرة في منطقتي جازان وعسير.
وفي التفاصيل، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مقيمين من الجنسية الهندية بمنطقة عسير؛ لترويجهم مادة الحشيش المخدر و(27) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، على (8) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية؛ لتهريبهم (120) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي العملية الثالثة، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبه (36.150) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
وتُهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.