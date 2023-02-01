ساعتان تفصلان جمهور طلال مداح عن أول معزوفات "ليلة صوت الأرض"

وكان طلال مداح خلال مسيرته الفذة قد أسهم بدعم مجموعة من الأصوات العربية، مثل سميرة سعيد التي لحن لها عددا من الأغاني منها "مشوار"، و"صدق الوفاء"، إضافة إلى الفنانة ذكرى في مجموعة أعمال من ضمنها "ابتعد عني"، و"اعتذر لك"، كما هو الحال مع الأصوات الشابة في مرحلة الثمانينات، مثل عبد المجيد عبد الله الذي لحن له مجموعة من الأعمال منها "وادعتني"، و"عندك خبر"، وراشد الماجد في أعمال أخرى منها "عفناك"، و"يومين".