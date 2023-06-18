"تنمية شرورة" توفر رحلات يومية لنقل المتطوعين إلى استراحة الحجاج في الوديعة

توفر جمعية التنمية بشرورة رحلات يومية لنقل المتطوعين إلى استراحة الحجاج في الوديعة، وذلك في إطار خدمة الحجاج لهذا العام حج 1444هـ عبر مساعدة الحجيج وتسهيل عمل المتطوعين والمتطوعات وتنظيم أعمالهم ونقلهم من شرورة إلى الوديعة.
يأتي ذلك في إطار جهود الجمعية المتواصلة لخدمة المجتمع وتلبية احتياجاتها في مختلف المجالات، ومن بين هذه المجالات خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.
وصرح مدير جمعية التنمية الاجتماعية بشرورة محمد بن يسلم الصيعري بأن الجمعية توفر 3 رحلات يوميًا لنقل المتطوعين من شرورة إلى استراحة الحجاج في الوديعة، و4 رحلات يوميًا لنقل المتطوعات من داخل مركز الوديعة.
وقال إن هذه الخدمة تأتي ضمن مشروع استقبال حجاج بيت الله الحرام التي تقدمها الجمعية لضيوف الرحمن، انفاذًا لتوجيهات مباركة من صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله وبمتابعة حثيثة من محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي وبإشراف مدير مركز التنمية والموارد البشرية بشرورة محمد بن علي النهدي.
وأكد "الصيعري" أن الجمعية تُسهم بشكل كبير في وجود المتطوعين والمتطوعات، وتساعد على تذليل العراقيل التي قد تواجه الحجاج خلال مراحل دخول الحجاج إلى المملكة عبر منفذ الوديعة الحدودي.
يُشار إلى أن جمعية التنمية الأهلية بشرورة تقوم بجهود تقنية على تطوير خدماتها وتحسينها بشكل مستمر، لتلبية احتياجات المجتمع وخدمة ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتحقيق رضاهم من خدمات القطاع الثالث غير الربحي بالمملكة العربية السعودية.