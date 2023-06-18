"تنمية شرورة" توفر رحلات يومية لنقل المتطوعين إلى استراحة الحجاج في الوديعة

وقال إن هذه الخدمة تأتي ضمن مشروع استقبال حجاج بيت الله الحرام التي تقدمها الجمعية لضيوف الرحمن، انفاذًا لتوجيهات مباركة من صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله وبمتابعة حثيثة من محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي وبإشراف مدير مركز التنمية والموارد البشرية بشرورة محمد بن علي النهدي.