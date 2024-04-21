12.5 مليون مسافر عبر مطارات المملكة خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أعداد المسافرين من مطارات المملكة وإليها خلال شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر المبارك لعام 1445هـ، التي تجاوزت 12.50 مليون مسافر محلي ودولي من بداية شهر رمضان حتى التاسع من شوال، وذلك تحت شعار "خدمتكم شرف"، الذي تجسد على أرض الواقع بانسيابية ملحوظة، وتكامل تشغيلي بين الجهات الحكومية والخاصة، بزيادة تجاوزت 18% للرحلات والمسافرين عن العام الماضي في الفترة نفسها.
وتوزعت أعداد المسافرين على جميع مطارات المملكة عبر أكثر من (86) ألف رحلة (مجدولة وعارضة محلية ودولية)، و(100) ناقل جوي. وقد خدم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة النسبة الأعلى من المسافرين الذين تجاوز عددهم (5.38) مليون مسافر، تلاه مطار الملك خالد الدولي بالرياض بـ(3.23) مليون مسافر، بينما خدم مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة قرابة (1.04) مليون مسافر، فيما خدمت بقية مطارات المملكة (2.85) مليون مسافر. وتمثل جميع الإحصائيات المذكورة القدوم والمغادرة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن هذه الإنجازات جاءت نظير ما يحظى به القطاع من دعم غير محدود واهتمام كبير من القيادة الرشيدة، بوصفه محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، وتأثيره الواسع في تحقيق التنمية المستدامة، وما يعول عليه من إسهام رئيسي في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتطوير منظومة النقل الجوي، التي أسهمت في تحقيق أرقام قياسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحضور العالمي القيادي والرائد على مختلف الأصعدة، بالتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران الهادفة إلى أن يكون القطاع رائدًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم، ومضاعفة الطاقة الاستيعابية بحلول عام 2030.
وأعرب عن شكره لجميع شركاء النجاح، بما فيها وزارات (النقل والخدمات اللوجستية، الداخلية، الحج والعمرة، السياحة)، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، كذلك شركة مطارات القابضة، والناقلات الجوية الوطنية، وشركات الخدمات الأرضية، والشركات المشغلة للمطارات في إنجاح الخطط التشغيلية خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، مؤكدًا أن الاستعدادات المبكرة من الجهات كافة أسهمت بشكل فاعل في رفع الكفاءة التشغيلية في جميع المطارات.