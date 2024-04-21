12.5 مليون مسافر عبر مطارات المملكة خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر

وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن هذه الإنجازات جاءت نظير ما يحظى به القطاع من دعم غير محدود واهتمام كبير من القيادة الرشيدة، بوصفه محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، وتأثيره الواسع في تحقيق التنمية المستدامة، وما يعول عليه من إسهام رئيسي في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتطوير منظومة النقل الجوي، التي أسهمت في تحقيق أرقام قياسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحضور العالمي القيادي والرائد على مختلف الأصعدة، بالتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران الهادفة إلى أن يكون القطاع رائدًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم، ومضاعفة الطاقة الاستيعابية بحلول عام 2030.