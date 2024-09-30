رابطة العالم الإسلامي تُشيد بتقديم المملكة مُساعدات طبيّة وإغاثيّة للشعب اللبناني

وفي بيانٍ للأمانة العامة، ثمَّن الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى؛ هذه المُبادرة الكريمة غير المُستغربة من قيادة المملكة التي طالما وقَفَتْ في الظروف الصعبة والمُلِمات سَنَدًا وعَضُدًا لأشقائِها من الدول العربية والإسلامية بخاصة والعمل الإنساني بعامة، سائلاً المولى -سبحانه وتعالى- أن يُجزِل مثوبةَ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.