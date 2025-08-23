"المواصفات السعودية" تُحذّر: 6 سلوكيات ضرورية لضمان سلامة الطلاب في الحافلات

ومن أبرز هذه الإرشادات: الاستعداد المبكر لركوب الحافلة دون تدافع، والتأكد من أن الحقيبة لا تتدلى أثناء المشي لتجنّب التعثر، إضافة إلى عدم وضع الحقائب في الممرات، وتجنّب التنقّل بين المقاعد أثناء سير الحافلة.