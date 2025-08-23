"المواصفات السعودية" تُحذّر: 6 سلوكيات ضرورية لضمان سلامة الطلاب في الحافلات

نشرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حملة توعوية تسلط الضوء على عدد من السلوكيات المهمة التي تضمن سلامة الأطفال أثناء استخدام الحافلات المدرسية، وذلك تزامنًا مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.
ودعت الهيئة أولياء الأمور إلى التأكد من مراجعة هذه السلوكيات مع أبنائهم بانتظام، مؤكدة أن التزام الطلاب بها يساهم في حماية أرواحهم وضمان رحلة آمنة من وإلى المدرسة.
ومن أبرز هذه الإرشادات: الاستعداد المبكر لركوب الحافلة دون تدافع، والتأكد من أن الحقيبة لا تتدلى أثناء المشي لتجنّب التعثر، إضافة إلى عدم وضع الحقائب في الممرات، وتجنّب التنقّل بين المقاعد أثناء سير الحافلة.
كما شددت على عدم إخراج اليد أو الرأس من النافذة، وعدم النزول من الحافلة قبل توقفها التام، وتجنّب عبور الشارع إلا بعد مغادرتها بالكامل.
وأكدت "المواصفات السعودية" أن هذه التعليمات البسيطة تُشكل فارقًا كبيرًا في سلامة الأبناء، داعية إلى نشرها وتذكير الطلاب بها بشكل مستمر.