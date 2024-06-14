وزير الشؤون الإسلامية يزور مقر برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج ويلتقي كبار المستضافين

وعبّر عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من مختلف دول العالم عن بالغ شكرهم وعظيم امتنانهم لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيّدهما الله- على استضافتهم لأداء مناسك الحج، مشيرين إلى أنهم يعيشون أجمل لحظات العمر وفي خير الأيام، وذلك بضيافة خادم الحرمين الشريفين لأداء شعيرة الحج، وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن، بتنفيذ المشروعات والتوسعات، وإنفاق المليارات في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، والنهضة الكبيرة والمشاهدة بالمملكة العربية السعودية من خلال رؤيتها المباركة 2030. مشيدين بجهود المملكة ممثلة في قيادتها الحكيمة في تعزيز الوسطية والاعتدال، ونشر قيم التسامح والتعايش وسماحة الإسلام، ومحاربة الغلو والتطرف.