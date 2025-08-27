"اليامي" يشكر القيادة على الثقة الملكية بتكليفه مديرًا تنفيذيًا لهيئة حقوق الإنسان الدائمة

استقبل حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، بمقر الأمانة العامة في جدة، الدكتور هادي بن علي اليامي، المدير التنفيذي الجديد للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان.
وهنّأ الأمين العام، الدكتور اليامي، بمناسبة تكليفه بهذا المنصب، متمنيًا له التوفيق، ومؤكدًا دعم الأمانة العامة لدور الهيئة في تعزيز حقوق الإنسان ضمن منظومة "التعاون الإسلامي".
ويُعد الدكتور اليامي من الكفاءات السعودية البارزة في المجال الحقوقي والتشريعي، حيث شغل عددًا من المناصب القيادية، من أبرزها: عضوية مجلس الشورى لدورتين، وعضوية هيئة حقوق الإنسان لولايتين، ورئاسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، إضافة إلى رئاسة مجلس إدارة جمعية "إحسان" للخدمات القانونية.
ويحمل الدكتور اليامي درجة الدكتوراه في القانون، ويعمل أستاذًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان في عدد من الجامعات، وله إسهامات وطنية وإقليمية في تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالحوكمة والبيئة وحقوق الإنسان.
من جانبه، عبّر الدكتور اليامي عن شكره للأمين العام على دعمه، مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون مع الأمانة العامة بما يخدم العمل التكاملي داخل المنظمة.
كما رفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – على هذه الثقة الغالية، واصفًا التكليف بأنه "مسؤولية وطنية ودولية جسيمة".
وتُعد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان أول جهاز حقوقي متخصص في إطار منظمة التعاون الإسلامي، وتضطلع بمهام استراتيجية في تعزيز الحقوق، ومتابعة التزامات الدول الأعضاء، وتوثيق الانتهاكات التي تتعرض لها الشعوب الإسلامية.
وتجسد استضافة المملكة لمقر الهيئة في مدينة جدة الدعم الكبير الذي توليه القيادة السعودية لمنظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها، وترسيخًا لقيم العدالة والكرامة وحقوق الإنسان في العالم الإسلامي.