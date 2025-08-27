"اليامي" يشكر القيادة على الثقة الملكية بتكليفه مديرًا تنفيذيًا لهيئة حقوق الإنسان الدائمة

ويُعد الدكتور اليامي من الكفاءات السعودية البارزة في المجال الحقوقي والتشريعي، حيث شغل عددًا من المناصب القيادية، من أبرزها: عضوية مجلس الشورى لدورتين، وعضوية هيئة حقوق الإنسان لولايتين، ورئاسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، إضافة إلى رئاسة مجلس إدارة جمعية "إحسان" للخدمات القانونية.