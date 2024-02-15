الاستثمار وسيلة أساسية للاستقرار المالي المستدام‏.. "متمم" يلقي الضوء على أهميته

جدير بالذكر أن هذه المحاضرة تأتي في إطار الأنشطة التي يسعى من خلالها مركز "متمم" إلى نشر التثقيف المالي والتبادل المعرفي، حيث عقد المركز خلال الفترة الماضية عدداً من اللقاءات والمحاضرات التوعوية بالتعاون مع الجامعات السعودية، بالإضافة إلى قيامه بإصدار التقارير التي تهتم بالتوعية المالية، بهدف الإثراء المعرفي وتعزيز المحتوى الاقتصادي والمالي، ورفع الوعي بالقضايا الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.