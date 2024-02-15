الاستثمار وسيلة أساسية للاستقرار المالي المستدام‏.. "متمم" يلقي الضوء على أهميته

نظم مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم"، بالتعاون مع الأكاديمية المالية اليوم، محاضرة متخصصة لطالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بعنوان "الطريق إلى الاستقرار المالي من الادخار إلى الاستثمار".
وجاء عقد هذه المحاضرة بهدف رفع مستوى الوعي حول التحول من ثقافة الادخار إلى مفهوم الاستثمار، من خلال التركيز بشكل خاص على أهمية تغيير النهج المالي الشخصي، وضرورة استغلال الفرص الاستثمارية بصفته وسيلة أساسية لتحقيق الاستقرار المالي المستدام، وتعزيز التنمية الشخصية والاقتصادية.
وناقشت المحاضرة التي قدّمها المستشار المالي محمد السويد، عدة محاور رئيسة بدأت بالتساؤل حول سبب الاستثمار وأهميته في تحقيق الاستقرار المالي، تلاها استعراض لمفهوم الاستثمار الصحيح والتعريف بأنواع الأصول المستهدفة لتحقيق المكاسب مالية، والتطرق إلى فكرة الاستثمار الصحيح وكيف يمكن للفرد تبني منهج الثروة الشخصية، كما ألقت الضوء على أهمية وجدوى التفكير الاستثماري وكيف يسهم في تعزيز الاستقرار المالي الفردي وتحقيق أهداف الثروة الشخصية.
وتناولت المحاضرة موضوع الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول، والركائز الأساسية لإدارة الثروة، وكذلك ركزت على التفاصيل الرئيسية لخطة إدارة الثروة، حيث تم استعراض كيفية تحديد الأولويات ووضع الأهداف، مما يسهم في تحقيق استراتيجية فعّالة لإدارة وتنمية الثروة الشخصية.
جدير بالذكر أن هذه المحاضرة تأتي في إطار الأنشطة التي يسعى من خلالها مركز "متمم" إلى نشر التثقيف المالي والتبادل المعرفي، حيث عقد المركز خلال الفترة الماضية عدداً من اللقاءات والمحاضرات التوعوية بالتعاون مع الجامعات السعودية، بالإضافة إلى قيامه بإصدار التقارير التي تهتم بالتوعية المالية، بهدف الإثراء المعرفي وتعزيز المحتوى الاقتصادي والمالي، ورفع الوعي بالقضايا الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.