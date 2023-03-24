في أحد جوامع "خضراء مكة".. تلاسن بين امرأتين يُفقد المصلين الخشوع

خصص إمام أحد الجوامع بالخضراء خطبته اليوم للحديث عن المساجد ووجوب احترامها وإعمارها وعدم رفع الأصوات فيها.
جاء ذلك بعد أن تراشقت عدد من النساء بالألسن في المسجد وتعالت أصواتهن أثناء صلاة التراويح ليلة أمس، مما تسبب في فقدان المصلين والمصليات الطمأنينة والخشوع.
وتسبب عدد من الأطفال في إثارة إحدى النساء في المسجد بسبب مرورهم بين الصفوف واللعب في المسجد مما جعل إحدى المصليات تقوم برفع صوتها ناصحة الأمهات اللاتي يصطحبن أطفالهن إلى المساجد بتركهم في المنزل أو البقاء معهم.
وعبّرت إحدى السيدات عن ضيقها من تقديم هذه النصيحة فردت على من نصحت بها، ثم تعالت الأصوات ووصلت إلى مسامع الرجال، فقطع الإمام القراءة بتكبيرة لإتمام الركعة.
وكاد الخلاف أن يتطور إلى الاشتباك بين السيدتين لولا تدخل النساء الأخريات وتقليل حدة التوتر .
وتعالت المطالبات بضرورة تواجد حارسات أمن في المساجد لمنع مثل هذه السلوكيات التي تفقد المصلين خشوعهم، وقرر إمام المسجد أن يخصص خطبة اليوم في صلاة الجمعة عن المساجد واحترامها.