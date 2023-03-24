في أحد جوامع "خضراء مكة".. تلاسن بين امرأتين يُفقد المصلين الخشوع

وعبّرت إحدى السيدات عن ضيقها من تقديم هذه النصيحة فردت على من نصحت بها، ثم تعالت الأصوات ووصلت إلى مسامع الرجال، فقطع الإمام القراءة بتكبيرة لإتمام الركعة.