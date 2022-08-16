"قلب على الرمل".. مشروع يجمع بين حياة البادية والصحراء

وأضاف: يرتكز المشروع على تناول الكتب العلمية الغنية وتبسيطها إلى مستوى يجعلها قابلة للفهم وممتعة في الطرح من جهة، وقابلة للتداول والتدوير من جهة أخرى، وهو ما يقدم إضافة نوعية للثقافة المحلية تحديدًا والعربية على وجه العموم، من خلال قراءة وتحليل الكتب ذات القيمة المماثلة ثم إعادة عرضها بأسلوب الحكاية المحبّب، بالإضافة إلى توظيف الخيارات التقنية الحديثة وتحويلها إلى منتجات محددة ومتدفقة ومهيأة للمشاركة ودافعة إلى خلق الحوار والنقاش حولها مجتمعيًا.