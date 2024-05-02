عبدالعزيز بن سلمان: التعاونُ الاقتصادي بين السعودية وأوزبكستان نموذجٌ يحتذى به

وأشار إلى أن قطاع الطاقة يمثل جانبًا مهمًّا من العلاقات المتنامية بين البلدين، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة، مُبيّنًا أن هذا يتجسّد في النشاط الكبير للشركات السعودية في أوزبكستان؛ مثل شركة أكواباور، موضحًا أن حجم الاستثمارات بين البلدين في هذا المجال بلغ أكثر من 14 مليار دولار، لإنتاج أكثر من 11 جيجاواط من الكهرباء من الطاقة المتجددة.