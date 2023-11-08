برئاسة بدر بن عبدالله.. السعودية تشارك في الدورة 42 للمؤتمر العام لليونسكو في باريس

وفي إطار انعقاد الدورة الحالية للمؤتمر؛ تشارك مختلف الجهات الوطنية السعودية في عدد من المناسبات المصاحبة؛ وذلك في سياق استعراض الإنجازات الوطنية في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030؛ حيث تشارك الهيئة الملكية لمحافظة العلا بجناح يستعرض شراكتها القائمة مع اليونسكو في الحفاظ على التراث والتعليم وبناء القدرات والبيئة والفنون الإبداعية، إضافة إلى مشاركة وزارة الثقافة في ملتقى الداعمين الذي تنظمه منظمة اليونسكو على هامش المؤتمر العام لاستعراض المشاريع الستة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع اليونسكو من خلال الصندوق السعودي للثقافة.