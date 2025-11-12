"سجى" و"وارويك" العالمية توقعان اتفاقية لإطلاق علامة فندقية جديدة بالمملكة

من جانبه، أكد غسان الهندي أن فنادق ومنتجعات "وارويك" ترى في المملكة العربية السعودية أرضًا غنية بالفرص، حيث يُعد السوق السعودي اليوم، من أكثر الأسواق نموًا وحيوية على مستوى العالم في قطاع الضيافة، مدفوعًا برؤية المملكة 2030 التي جعلت من السياحة إحدى ركائز التنمية الوطنية.