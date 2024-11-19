الأفواج الأمنية بجازان تقبض على 4 مخالفين لتهريبهم "القات" في فيفا

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبهم نبات القات المخدّر بمحافظة فيفا.
وتمّ توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطاتٍ ذات صلة بتهريب المخدرات أو ترويجها، وذلك من خلال الاتصال بالرقم (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.