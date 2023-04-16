أبرزها الغيبوبة والحوادث والمشاجرات.. 14 ألف حالة إسعاف في الرياض برمضان

أكد قائد ميداني في الهلال الأحمر السعودي بدر المطيري في برنامج النهار بأن الحالات التي وردت إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر بلغت 14 ألف حالة في مدينة الرياض من بداية شهر رمضان.
وكشف "المطيري" أن أغلب الحالات انخفاض السكر وحوادث السير بما فيها الدهس وكذلك المشاجرات والحرائق، وأشد الأوقات صعوبة على رجال الإسعاف في شهر رمضان هي الساعة الأخيرة التي تسبق الإفطار في أكثر وقت لتلقي البلاغات.
وقال "المطيري" إن مشهد رجل الإسعاف بالهلال الأحمر وقت الإفطار، وفي يده اليمنى تمر الإفطار وبيده الأخرى مقود الإسعاف يلخص أنبل معاني الإنسانية بتقديم يد العون لإنقاذ حياة مواطن أو مقيم، وجهتهم يوماً مجهولة حتى ينادى فيلبي النداء.