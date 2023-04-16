أبرزها الغيبوبة والحوادث والمشاجرات.. 14 ألف حالة إسعاف في الرياض برمضان

‏ أكد قائد ميداني في الهلال الأحمر السعودي بدر المطيري في برنامج النهار بأن الحالات التي وردت إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر بلغت 14 ألف حالة في مدينة الرياض من بداية شهر رمضان.