محافظ الأحساء يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة "دان"

ويأتي اللقاء بعد إعلان شركة دان مؤخراً عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة هيلتون العالمية الرائدة في قطاع الضيافة، لتشغيل أول مشاريع شركة دان التي ستكون في محافظة الأحساء متمثلة في ثلاثة منتجعات تجذب الزوار الذين يتطلعون إلى التواصل مع الطبيعة والاستمتاع بمجموعة متنوعة من التجارب مع المساحات الخضراء الخصبة والمناظر الخلابة ، وتعد شركة دان، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة وتهدف إلى المشاركة في دعم تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة اقتصادات المدن في الناتج المحلي الإجمالي السعودي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.