عملية "رباط صليبي" نادرة بمستشفى سليمان الحبيب بالسويدي تنقذ شاباً يعاني "القزامة" وضمور الغضاريف

تمكّن فريق طبي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، من إجراء عملية منظار نادرة ومعقدة، أنهت معاناة "عشريني" مصاب بمرض وراثي يسبّب الضمور العضلي في مفاصل وغضاريف الجسم "القزامة"، ومصاب أيضاً بقطع وتهتك بالرباط الصليبي الأمامي للركبة، منذ نحو "7" سنوات، تعايش خلالها مع الآلام الحادة وعدم ثبات الركبة، ولأهمية وندرة التدخل الطبي نشرت المجلة المفتوحة لجراحة العظام العالمية " International Orthopedic Surgery" تقريراً مفصلاً عن الحالة.
وقال الدكتور قمر جليل استشاري جراحة العظام والإصابات الرياضية، إن المريض أُصيب في أثناء ممارسته كرة القدم، وعانى لفترة طويلة من بعض الأعراض الحادة، كالآلام الشديدة وعدم القدرة على مواصلة النشاط، والتورم السريع، وفقدان نطاق الحركة، إضافة إلى الشعور بحالة من "عدم الثبات" عند محاولة تحمُّل الوزن، فزار عدداً من المستشفيات بحثاً عن العلاج، إلا أن الأطباء اعتذروا له بسبب ضمور الغضاريف "حالة القزامة"، فراجع المستشفى، وخضع لحزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة، أهمها التصوير بالأشعة السينية والرنين المغنطيسي، وأكدت النتائج إصابته بالقطع في الرباط الصليبي.
وأضاف الدكتور جليل؛ أن الفريق الطبي الذي شارك فيه أيضاً الدكتور محمد أظفر؛ والدكتور أحمد الخطيب؛ درس ملف الحالة بصورة دقيقة، وخلص إلى خطة علاجية جراحية متكاملة، حيث أخضع المريض لعملية تمّت فيها إعادة بناء وإصلاح الرباط الصليبي بترقيع أوتار الركبة من خلال تقنية تسمّى "التعليق المزدوج"، وأجريت العملية التي استمرت ساعتين بمنظار كاحل صغير "بقياس 2.7 مم" يلائم مفاصل المريض الصغيرة، بدلاً من تلك التي تستخدم للأشخاص الطبيعيين، ولأن أربطة المريض كانت رقيقة وضعيفة، فقد تمّت تقويتها بشريط ليفي، وتكللت العملية التي مضت بسلاسة بالنجاح، بفضل الله، وغادر المريض المستشفى بعد أن أمضى فترة تنويم قصيرة محاطاً بالرعاية الطبية الحثيثة، ولاحقاً تخلص من الأعراض كافة التي نغصت حياته وقيّدت حركته اليومية.
وتابع الدكتور جليل؛ قائلاً إنه نظراً لندرة الحالة والتعقيدات التي اتسمت بها، اعتبرتها المجلة المفتوحة لجراحة العظام، إضافة مهمة ومفيدة في كيفية إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي بالمنظار للأشخاص المصابين بـ"القزامة"، ونشرت تقريراً مفصلاً عن الحالة في التاسع من سبتمبر الماضي، علماً بأن "جراحة العظام" مجلة عالمية تُعنى بالتبادل الأكاديمي في تخصُّص جراحة العظام حول العالم.