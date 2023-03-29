عملية "رباط صليبي" نادرة بمستشفى سليمان الحبيب بالسويدي تنقذ شاباً يعاني "القزامة" وضمور الغضاريف

وقال الدكتور قمر جليل استشاري جراحة العظام والإصابات الرياضية، إن المريض أُصيب في أثناء ممارسته كرة القدم، وعانى لفترة طويلة من بعض الأعراض الحادة، كالآلام الشديدة وعدم القدرة على مواصلة النشاط، والتورم السريع، وفقدان نطاق الحركة، إضافة إلى الشعور بحالة من "عدم الثبات" عند محاولة تحمُّل الوزن، فزار عدداً من المستشفيات بحثاً عن العلاج، إلا أن الأطباء اعتذروا له بسبب ضمور الغضاريف "حالة القزامة"، فراجع المستشفى، وخضع لحزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة، أهمها التصوير بالأشعة السينية والرنين المغنطيسي، وأكدت النتائج إصابته بالقطع في الرباط الصليبي.