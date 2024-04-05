هدايات قرآنية 26.. "هلاك وتمزيق وعظة" صور إعجازية لحال من جعل مع الله شريكاً

بدأ ضيفُ الحلقة "الذكري" حديثه، بقوله تعالى: "وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيق"، وأضاف: يضرب الله هذا المثل في تصوير حال من جعل مع الله شريكاً في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته بأن حاله كحال من سقط من ارتفاع عظيم فصار لا يتحكم بنفسه في دفع الضرر عنها فضلاً عن نفعها، فإمّا تمزقه الطيور أو تتقاذفه الريح إلى أماكن بعيدة، وكذلك من سقط في أوحال الشرك فهو في ضلال وإضلال وهلاك.