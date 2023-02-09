جراحة عاجلة تُعيد التروية لخصية مريض في مستشفى رياض الخبراء

وأوضح "التجمع" أن الحالة الصحية للمريض تحسنت بشكل ملحوظ بعد ساعتين من العملية الجراحية، وذهب عنه الألم نهائيًّا، وثم في اليوم التالي تم إجراء أشعة دوبلر للخصية، وأظهرت أن عملية تروية الخصية ممتازة؛ حيث غادر المريض المستشفى وهو بحالة جيدة بعد الحفاظ على الخصية والتأكد مخبريًّا من أنها تعمل بصورة طبيعية.