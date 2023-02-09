جراحة عاجلة تُعيد التروية لخصية مريض في مستشفى رياض الخبراء

نجح تدخّل جراحي طارئ قام به أطباء مستشفى رياض الخبراء، في إنهاء معاناة مريض يبلغ من العمر 24 عامًا، حضر إلى المستشفى وهو يشكو من ألم مفاجئ وشديد في الخصية اليمنى.
وذكر تجمع القصيم الصحي أنه بعد خضوع المريض للفحص السريري وإجراء أشعة دوبلر للخصيتين، تبين أن لديه حالة انفتال بخصيته، مع عدم وجود تروية كافية للخصية؛ ليتم بعدها عمل الفحوصات المخبرية المطلوبة إسعافيًّا، وتحضير غرفة العمليات والطاقم الطبي الجراحي والفني المختص.
وأشار إلى أنه عند تنفيذ العمل الجراحي وإخراج الخصية، تَبين أنها بحالة انفتال كامل، فتم إرجاع الانفتال أولًا، وفتح الغلالة بمناطق متفرقة للخصية، وإجراء تدفئة للخصية بالسروم الملحي الدافئ، والانتظار حتى الانتهاء وعودة التروية للخصية بشكل جيد، ومن بعدها تم تثبيت الخصية بكيس الصفن حسب الأصول الطبية وإغلاق الجرح الخارجي.
وأوضح "التجمع" أن الحالة الصحية للمريض تحسنت بشكل ملحوظ بعد ساعتين من العملية الجراحية، وذهب عنه الألم نهائيًّا، وثم في اليوم التالي تم إجراء أشعة دوبلر للخصية، وأظهرت أن عملية تروية الخصية ممتازة؛ حيث غادر المريض المستشفى وهو بحالة جيدة بعد الحفاظ على الخصية والتأكد مخبريًّا من أنها تعمل بصورة طبيعية.