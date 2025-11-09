"الأمن البيئي" يضبط 5 مقيمين نهلوا التربة في الشرقية

ودعت القوات إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تضر بالبيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو (999) و(996) في بقية المناطق، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة ودون مسؤولية على المبلّغ.