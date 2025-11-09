"الأمن البيئي" يضبط 5 مقيمين نهلوا التربة في الشرقية

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي ضبط 5 مقيمين من الجنسيتين اليمنية والباكستانية، لمخالفتهم نظام البيئة من خلال استغلالهم غير النظامي للرواسب في المنطقة الشرقية.
وأوضحت القوات أنه جرى ضبط 6 معدات تُستخدم في نهل وتجريف التربة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ودعت القوات إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تضر بالبيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو (999) و(996) في بقية المناطق، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة ودون مسؤولية على المبلّغ.