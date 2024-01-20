مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينقذ طفلة من فقدان السمع وشلل عصب الوجه

‎وقال د. هشام توفيق استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة ورئيس الفريق الطبي المعالج، أن الطفلة ظلت تعاني من ثقب بطبلة الأذن اليمنى منذ نحو عام، وكذلك من عدة أعراض أبرزها، ألم والتهابات متكررة بالأذن المصابة، وإفرازات مختلطة بالصديد أو الدم، مع ضعف السمع وطنين، إضافة إلى الشعور بالدوار والغثيان وإمتلاء الأذن، وأوضح أن الحالة خضعت لفحوصات طبية دقيقة حيث أظهر الميكروسكوب إصابتها بالتهاب مزمن بالأذن الوسطى، وتسبب عدم علاج الالتهاب في تكون الورم ، إضافة إلى أن صور الأشعة المقطعية للأذن وقاع الجمجمة كشفت انتشار الورم الي عظمة النتوء الحلمي Mastoiditis‏ وهي جزء من العظم الصدغي بالجمجمة، ويقع خلف الأذن مباشرة، وأوضحت الصور أيضاً وصول الورم إلى محيط "عصب الوجه"، وكذلك العظم الفاصل بين الخلايا الخشائية وقاع الجمجمة.