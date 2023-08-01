الموارد البشرية تُتيح خدمة نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد عبر "مساند"

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إتاحة خدمة نقل "خدمات العمالة المنزلية" بين الأفراد عبر منصة مساند، وذلك اعتبارًا من تاريخ 1 أغسطس 2023، يأتي ذلك ضمن إطار عمل الوزارة المستمر في تطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة، ورفع جودة الاستقدام، وحفظ الحقوق، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف المعنية، وتحقيق أعلى درجات الرقابة على تكاليف النقل من صاحب عمل لآخر.