وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي سُبل وقف التصعيد العسكري الخطير في غزة

‏‌‎تلقَّى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، مساء أمس اتصالاً هاتفيًّا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد أنتوني بلينكن.