مشاهد من أمطار الشرقية.. البرد يتسبب في كسر زجاج السيارات

وأطلقت الجهات المعنية، ومنها الدفاع المدني، تحذيرات إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات، إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من المنطقة الشرقية، إضافة إلى محاول سلوك الطرق التي لم تتأثر من مياه الأمطار لسلامة الجميع.