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مشاهد من أمطار الشرقية.. البرد يتسبب في كسر زجاج السيارات
رفع جاهزية جميع مستشفيات المنطقة لاستقبال الحالات الطارئة
تعرضت بعض المركبات لتكسير زجاجها في المنطقة الشرقية بسبب نزول البرد بشكل كبير تزامنًا مع هطول المطر اليوم.
وأطلقت الجهات المعنية، ومنها الدفاع المدني، تحذيرات إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات، إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من المنطقة الشرقية، إضافة إلى محاول سلوك الطرق التي لم تتأثر من مياه الأمطار لسلامة الجميع.
وقد رفعت "صحة الشرقية" جاهزيتها التامة بعد موجة الأمطار وذكرت أنه نظرًا للأحوال الجوية والأمطار تم رفع الجاهزية في جميع مستشفيات المنطقة لاستقبال جميع الحالات الطارئة، وتوصي الجميع بتوخيّ الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء.
وطالبت بتوخي الحذر وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، داعية في حال وجود استفسار إلى الاتصال على 937 .