"درون" وأطواق تتبع.. حماية الحياة الفطرية بمحمية عروق بني معارض في 5 تقنيات

قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية: إن أحد أذرع تطوير الأنظمة والتكنولوجيا في المركز، هو المحافظة على الحياة الفطرية في محمية عروق بني معارض.
وأوضح "الحياة الفطرية"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن المركز قام بإطلاق البرنامج الأول للتحول التقني لتطوير التقنيات الموجودة وإضافة تقنيات جديدة في محمية عروق بني معارض، وتتمثل في 5 تقنيات.
وأشار المركز إلى تبني الطائرات المسيرة بدون طيار "الدرون" في محمية عروق بني معارض للمراقبة والاستطلاع وإنشاء الخرائط البيئية، وتطوير أنظمة المستشعرات البصرية الثابتة والمتحركة وكاميرات الرصد.
وأكد على إجراءاته في التطوير والتوسع في أعمال مراقبة الكائنات الفطرية بأطواق تتبع، وتطوير استخدامات الاتصالات غير الخلوية اللاسلكية بالأقمار الصناعية، وبناء تطبيق للأنظمة المختلفة للأجهزة الذكية للرصد وجمع بيانات التنوع الأحيائي.